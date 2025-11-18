追差價重現｜長實入稟追兩新盤八撻訂買家1700萬　三人被頒令破產

近期樓價喘定，但在2022年前樓市高峰期入市新盤的買家危機未解除。《香港01》發現長實（1113）旗下兩個新盤「#LYOS」及「名日・九肚山」，至少八名撻訂買家被入稟追討重售單位的差價，合共約1,765萬元，八個單位原價總值超過1.2億元，有三名買家因未能付清欠款，法院因應發展商申請，已頒令破產，於本港歷年樓市罕見。

中原集團創辦人施永青認為，入稟追差價非罕見現象，或令買家避開買該發展商的樓，但追差價個案數量少，對樓市沒大影響。

《香港01》向長實查詢仍有多少宗追差價個案將排期入稟，有否其他新盤追差價，在截稿前未獲回應。



《香港01》發現長實旗下兩個新盤，至少八名撻訂買家被入稟追討差價，合共約1,765萬元，三名「名日・九肚山」撻訂買家被頒令破產。（資料圖片／廖雁雄攝）

共被沒收861萬元訂金

香港樓價稍為喘定，成交個案雖有增加，但今年第三季新盤撻訂宗數高達381宗，較次季263宗按季急升44.9%，創自2023年首季有紀錄以來的11季、即近三年新高，在高峰期入市新盤的買家危機未解除。

《香港01》發現八宗被追差價的個案，五宗是涉及在2022年落成的沙田新盤名日・九肚山，三宗是在2023年落成的洪水橋新盤#LYOS。八名撻訂的買家都是2021年的樓市高峰期購入單位，當時五名撻訂的名日・九肚山買家購入價格介乎於1289萬元至2760萬元；三名撻訂的#LYOS買家購入價格介乎於445萬元至733萬元。八名買家合共被沒收861萬元訂金。

長實入稟追討三名洪水橋新盤#LYOS撻訂買家重售單位的差價，（資料圖片／蘇煒然攝）

破產三人為「名日・九肚山」撻訂買家

長實最早在2024年1月已入稟追討五名名日・九肚山撻訂買家，追討的差價介乎在59萬元至740萬元；長實在2025年4月起追討三名#LYOS買家，追討的差價介乎在55萬元至140萬元。

當中三名名日・九肚山撻訂買家更被頒令破產，是被追討款項最多的三人，分別被追討216萬、272萬及740萬元，合共1,228萬元。

值得留意的是，其中一名#LYOS撻訂買家是親子用品網店Baby-Clan的男負責人袁偉傑。Baby-Clan在2023年因預售尿片套票無交貨及無退款，在2024年被海關控告23項不當接受付款罪，要向11名事主全額賠償，罰款1.1萬元，袁偉傑更被判處160小時服務令。

海關拘捕一間尿片零售商男負責人，據悉為「Baby-Clan」公司秘書袁偉傑。（讀者提供 / 資料圖片）

施永青：追差價個案只佔少數 對樓市無影響

中原集團創辦人施永青認為，向撻訂買家追討差價，並非罕見現象，有發展商不願入稟追差價，擔憂有反作用，致其他新買家避開買該發展商的樓。但他表示地產商都是按合約條文，向撻訂買家追討差價，是合理的做法。他指有地產商只會針對有能力償還的人士追討，並非只想撻訂買家破產。

施永青認為追差價的個案只佔很少數，破產人數更十分少，對樓市無影響。他指過往亦曾聽聞有追差價破產的事件，但所知的破產個案都只是被炒家利用的「人頭」作投資。

中原集團創辦人施永青認為，追差價的個案只佔很少數，破產人數更十分少，對樓市無影響。（資料圖片／鄭子峰攝）

梁志堅：不要為「炒樓」投資 漠視被追差價後果

香港地產建設商會執委會主席梁志堅稱，有發展商會提高「大訂」的金額，殺了「大訂」便了事，但各個地產商做法不同，追差價都是按合約辦事，並無不妥。梁志堅表示，樓市升跌難以預測，警告新買家不要為了「炒樓」投資，漠視被追差價或其他更大的後果。

《香港01》向長實查詢兩個新盤追差價詳情，包括有多少宗將排期入稟、牽涉人數及總金額等，並有否在其他新樓盤追差價，在截稿前未獲回覆。

香港地產建設商會執委會主席梁志堅稱，新買家不要為了「炒樓」投資，漠視被追差價或其他更大的後果。（資料圖片／廖雁雄攝）

本港歷來最大型的新盤追差價事件，為在1997年樓市爆破後，長實曾入稟向天水圍嘉湖山莊美湖居撻訂買家追討差價。記者翻查訴訟資料庫，入稟個案逾百宗，但未有錄得被發展商入稟申破產個案。嘉湖山莊個案之後，無論是豪宅級的大坑名門，或是屋苑規模的紅磡海逸豪園綠庭軒、馬鞍山聽濤雅苑、何文田半山壹號等，先後錄得零星撻訂買家遭追討物業差價，其中以印尼財團De Monsa於多個新盤撻訂最為矚目。

根據一般程序，若新盤買家未時按時付尾數收樓，發展商會向買家發出律師信，要求交款未果後殺訂。記者翻查訴訟資料庫，本港主要新盤買家，少量撻訂個案會於法庭被追差價，而隨後被發展商申請頒出破產令，歷來接近未有紀錄。

