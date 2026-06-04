24小時工作間iCITY累沽105伙　套現2.89億　部署短期推連租約單位

金朝陽（0878）旗下的葵涌新式工廈、24小時工作間iCITY至今累積沽出105伙，套現金額約2.89億元。發展商部署於短期內限量推出連租約單位發售。



年輕美容技術公司老闆300萬入市

項目最新以約300萬元沽出一伙高層單位，建築面積約422平方呎，呎價約7,114元，買家採45天成交期付款。

至於新買家為一名年輕美容技術公司老闆，一直於區內租用傳統工廈經營業務，因有見iCITY二期提供全新工作間，配備內置洗手間，及售價符合預算，遂迅速決定將工作室「升級」，由租客轉為業主。

金朝陽（0878）旗下的葵涌新式工廈、24小時工作間iCITY。

近期市場資金流向以穩定回報為目標的物業類型增加

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，iCITY二期銷情持續理想，反映用家及投資者對優質工業空間的強勁需求。

另外，近期市場資金流向以穩定回報為目標的物業類型明顯增加，特別是銀碼較細、入場費較低的工作間產品更受歡迎，預計即將推出的連租約單位，將為市場提供更具即時收益的選擇。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰。

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