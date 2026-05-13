葵涌24小時工作間iCITY沽53伙、套1.45億　有家長贈女作畢業禮物

金朝陽（0878）旗下的葵涌新式工廈、24小時工作間iCITY近期推出市場銷售。發展商表示，項目受用家及投資者歡迎，更有不少客人「跨區」入市，當中有外區家長購入中層單位作快將畢業的女兒作日後工作室之用，成交價約288萬元；亦有外區投資者購入單位作投資收租。



中原(工商舖)工商部董事劉重興表示， iCITY二期開售至今，已累計沽出53伙單位，為發展商套現共約1.45億元。最新錄得多組「跨區客」睇樓，並於3日內促成2宗工作間買賣成交，買家均來自將軍澳。其中一宗買賣成交涉及中層單位，建築面積約422平方呎，成交價約288萬元，呎價約6,829元。

中原(工商舖)工商部董事劉重興表示， iCITY二期開售至今，已累計沽出53伙單位，為發展商套現共約1.45億元。（中原提供）

父母贈女作畢業禮物 不排除收租之用

據悉，該買家為一對父母，購入單位予快將大學畢業的女兒作工作室自用。由於項目設計時尚新穎，深受年輕一代歡迎；同時，項目入場銀碼細，加上租金回報理想，亦不排除將作收租用途，考慮到物業投資亦可作兩手準備，該買家遂把握時機迅速入市。

累計錄得10宗大手成交 最大一客5食

劉重興補充，iCITY租務表現不俗，租金回報穩定，吸引不少投資客小試牛刀。早前居於荃灣區的退休投資夫婦亦經中原(工商舖)成功以約541萬元入市，購入低層2伙單位作長線收租之用。據了解，項目目前已累積錄得10宗大手成交，買家最多一次過購入5個單位。

金朝陽（0878）旗下的葵涌新式工廈、24小時工作間iCITY。（資料圖片）

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