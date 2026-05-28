24小時工作間iCITY加推高層戶　平均折實價287萬　國內客連掃兩伙

金朝陽（0878）旗下的葵涌新式工廈、24小時工作間iCITY，最新加推二期高層單位應市，建築面積約335至449平方呎，平均折實價約287萬元。另外，項目至今累沽97伙，並錄得獲一位國內買家連購2伙，涉及金額約556萬元。



項目最新加推高層工作間應市。是次加推單位位於二期20樓，建築面積約335至449平方呎，屬高層戶型。若以8%折扣優惠計算，今批單位平均折實價約287萬元。

一星期再沽23伙 套現約2.66億

金朝陽地產代理營業及市務總經理鄭惠卿表示，項目短短一星期再沽23伙，累積沽出97伙，是次售出的單位平均成交價約274萬元，套現約2.66億元。值得一提的是大手客成交亦增至16宗，每宗涉及2伙至5伙。

項目短短一星期再沽23伙，累積沽出97伙，是次售出的單位平均成交價約274萬元，套現約2.66億元。（資料圖片）

國內買家連購兩伙 涉資約556萬

美聯工商董事文啟軒表示，於佛誕三日長假期間，項目合共錄得逾80組客人參觀現樓，當中投資客佔多。而項目獲一位國內買家連購2伙，涉及金額約556萬元。售出為7樓相連單位，建築面積分別為約422平方呎及約430平方呎。據悉，該國內買家有意日後打通作自用。

金朝陽（0878）旗下的葵涌新式工廈、24小時工作間iCITY。（資料圖片）

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