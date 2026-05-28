24小時工作間iCITY加推高層戶 平均折實價287萬 國內客連掃兩伙
撰文：李煥好
出版：更新：
金朝陽（0878）旗下的葵涌新式工廈、24小時工作間iCITY，最新加推二期高層單位應市，建築面積約335至449平方呎，平均折實價約287萬元。另外，項目至今累沽97伙，並錄得獲一位國內買家連購2伙，涉及金額約556萬元。
項目最新加推高層工作間應市。是次加推單位位於二期20樓，建築面積約335至449平方呎，屬高層戶型。若以8%折扣優惠計算，今批單位平均折實價約287萬元。
一星期再沽23伙 套現約2.66億
金朝陽地產代理營業及市務總經理鄭惠卿表示，項目短短一星期再沽23伙，累積沽出97伙，是次售出的單位平均成交價約274萬元，套現約2.66億元。值得一提的是大手客成交亦增至16宗，每宗涉及2伙至5伙。
國內買家連購兩伙 涉資約556萬
美聯工商董事文啟軒表示，於佛誕三日長假期間，項目合共錄得逾80組客人參觀現樓，當中投資客佔多。而項目獲一位國內買家連購2伙，涉及金額約556萬元。售出為7樓相連單位，建築面積分別為約422平方呎及約430平方呎。據悉，該國內買家有意日後打通作自用。
24小時工作間iCITY累積沽出74伙 套現2億 加推折實價220.6萬起葵涌24小時工作間iCITY沽53伙、套1.45億 有家長贈女作畢業禮物24小時工作間iCITY首輪沽45伙、套現1.23億 大手客最多掃5伙24小時工作間iCITY加推 最平220.6萬、呎價5730元 折讓近5成24小時工作間葵涌工廈iCITY 獲「新香港人」預留5伙 涉資1290萬24小時工作間葵涌工廈iCITY 退休投資客541萬預留8樓兩伙
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。