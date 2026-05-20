24小時工作間iCITY累積沽出74伙　套現2億　加推折實價220.6萬起

金朝陽（0878）旗下的葵涌新式工廈、24小時工作間iCITY近期推出市場銷售，發展商表示，累積沽出74伙，套現約2.02億元。現加推二期中低層及高層單位，折實價僅220.6萬元。



累沽74伙套現2.02億

金朝陽地產代理有限公司營業及市務總經理鄭惠卿表示，iCITY二期一星期內再沽出21伙，累積沽出74伙，套現約2.02億元，大手客成交亦增至14宗，每宗涉及2至5伙。

加推二期折實220.6萬起

決定加推工作間分佈於二期6樓及18樓，建築面積介乎335至449平方呎，若以8%折扣優惠計算，中低層單位平均折實價約267萬元，高層單位平均折實價約286萬元。當中，入場單位建築面積385方呎，折實價僅220.6萬元，折實呎價5,730元。

內地客569萬連購2伙

利嘉閣（工商舖）地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，項目新近獲內地企業東主擲569萬元連購2伙，單位建築面積422平方呎，是次入市進入香港市場發展作部署。

金朝陽（0878）旗下的葵涌新式工廈、24小時工作間iCITY。

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