24小時工作間iCITY首輪沽45伙、套現1.23億　大手客最多掃5伙

金朝陽（0878）旗下的葵涌新式工廈、24小時工作間iCITY近期推出市場銷售，發展商表示，「五一黃金周」假期內共接獲約 1,000 名人次參觀，吸引大批投資者及用家到場實地了解，而項目自上周加推全層單位後，首輪沽出共45伙單位，共套現約1.23億元，並表示將於短期內推出新一張價單，且不排除有提價空間。



平均成交呎價6742元 大手客最多掃5伙

金朝陽地產代理有限公司營業及市務總經理鄭惠卿表示，是次售出的單位平均成交價約273萬元，平均成交呎價約6,742元，成交折實價介乎234萬至309萬元。值得注意的是，項目共錄得8宗大手客成交，買家購入2至5伙不等，反映投資者看好細價新型24小時工作間的投資前景，以及市場缺乏同類的工作間供應。

新買家涵蓋本地投資客、港漂專才及本地用家。整體客源分佈中，佔有高達八成買家為投資者，其餘兩成為用家；本地客佔六成，非本地客佔四成。若按地區劃分，港島及九龍區買家各佔四成，新界區佔兩成；當中約一成半買家以公司名義入市。

左起仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰、金朝陽地產代理有限公司營業及市務總經理鄭惠卿。

非本地客佔四成 「轉租為買」個案增加

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，iCITY二期於「五一黃金周」假期期間吸引大批投資者及用家參觀，反映市場對此類細價、高質素的現樓工作間的需求強勁。由於iCITY二期價格具競爭力，近期「轉租為買」的成交比例明顯增加，約佔目整體成交一成半。部分買家原為項目一期租客，因市場上出現「供平過租」的情況，加上物業定價屬細碼水平，月供僅約1萬元，符合預算，在參觀示範單位後便迅速決定由租客轉為買家。

葵涌新式工廈iCITY二期今批入場單位（7樓38室，建築面積385平方呎）最高折扣折實價僅220.6萬元，呎價5,730元，定價較當年售出單位大幅折讓近五成。

葵涌新式工廈iCITY售樓廠。

一期低層422呎入場單位 昔日呎價1.03萬

據一期成交紀錄顯示，iCITY一期面積最細單位（低層18室，建築面積422平方呎）以435萬元成交，呎價約10,308元。相比之下，二期今批入場單位（7樓38室，建築面積385平方呎）最高折扣折實價僅220.6萬元，呎價5,730元，定價較當年售出單位大幅折讓近五成。

單位均內置獨立洗手間 設1.8萬呎多元化園林平台

iCITY位處葵涌打磚坪街111號，分為一期及二期，工作間建築面積由335至510平方呎不等，樓底高達4.2米，每伙單位均內置獨立洗手間。此外，項目備有約1.8萬平方呎的多元化園林平台，為用戶提供綠化休憩空間，更提供具增值服務，協助業戶策劃活動。

+ 1

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。