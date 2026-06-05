「蟹貨之王」上水天巒百分百蝕讓！上手2850萬沽洋房　帳蝕2000萬

豪宅市場再錄大額蝕讓成交個案。有「蝕讓之城」之稱的上水天巒，新近再錄蝕讓成交，一伙洋房最新以2,850萬元沽出，呎價14,165元，雖然區內代理指上述成交為近期高價，但亦無助業主扭轉蝕讓，原業主於14年前買入，是次轉手帳面蝕讓逾1,500萬元離場。



逾二千呎洋房2850萬沽 代理：已屬近期高價

中原地產分區營業經理羅偉蓮表示，是次成交為上水天巒加倫大道雙號屋，實用面積2,012平方呎，議價後以2,850萬元沽出，呎價約14,165元，屬近期高價成交。至於，新買家為區內換樓客，見該區居住環境舒適，單位價錢吸引，即決定購入單位自用。

2012年買入價4376.6萬

據知，原業主於2012年以約4,376.6萬元購入上址，持貨14年，是次轉手帳面蝕讓約1,526.6萬元離場，單位期內貶值約35%。

上水天巒。

上水天巒。

百分百蝕讓 最勁一宗腰斬沽輸3000萬

翻查資料，上水天巒年初至今全部二手成交均需蝕讓離場。如連同是次成交，最少錄10宗蝕讓個案，蝕幅由5%至50%不等。最勁一宗為天巒蘇黎世大道單號洋房，實用面積2,454平方呎，於今年3月以3,000萬元沽出，原業主持貨15年帳面蝕讓3,032萬元或50%，樓價腰斬沽貨。

上水天巒。（鍾偉德攝）

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