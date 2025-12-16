泛海屯門藍地地皮申建336伙 伙數較舊方案增逾八成
撰文：蔡偉南
出版：更新：
政府致力發展北部都會區，發展商亦積極部署發展區內土地儲備。由泛海集團（0129）持有、鄰近屯門藍地輕鐵站一幅地皮，向城規會申請擴大土地範圍約四成，以興建336伙住宅單位，住宅單位數目較之前方案大幅增加逾八成。
上述地皮為藍地丈量約份第130約多個地段及毗連政府土地，佔地約42,372平方呎，當中政府土地佔約35,391平方呎，而當中發展地盤面積約23,685平方呎。目前地皮處於商業及顯示為道路的地方。
是次申請方案的發展地盤面積，較2023年5月獲批的方案擴大約6,796平方呎，增幅約40.2%。新申請維持整體地積比率約5倍，當中住用約4.97倍。
日後落成後為一幢樓高20層的綜合大廈，住用可建樓面面積約117,725平方呎，較之前方案增加約33,978平方呎，升幅約40%，提供住宅單位增加152伙，增幅約83%。項目將提供90個車位，料項目於2030年落成。
項目申請人為FREE OCEAN INVESTMENTS LIMITED，其公司董事包括泛海集團主席馮兆滔、執行董事關堡林、董事總經理兼行政總裁兼執行董事潘政、執行董事潘海及執行董事潘洋。
