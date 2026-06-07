瀚名相連戶銀主盤推拍　擁400萬豪華裝修　開價5200萬｜多圖

二手市場轉旺，銀主加快出貨。何文田瀚名一伙相連單位淪為銀主盤，透過私人拍賣行推出，開價5,200萬元，呎價22,968元。據知，單位原業主曾用高達400萬元豪華裝修單位，如成功以5,200萬元沽出，撇除裝修費單位4年料帳面貶值逾三成。



是次推出拍賣單位為瀚名中高層A及B室，實用面積合共2,264平方呎，屬四房雙套間隔，由業主買入並打通成相連單位，外望開揚景，擁獨立電梯大堂，屬銀主盤。

曾用400萬豪華裝修單位

單位將由環亞拍賣在下周二（6月9日）以交吉狀況推出，是次相連單位以5,200萬元推拍，呎價22,968元。據單位放盤圖片顯示，內櫳闊落新淨，早前亦有指單位原業主曾用400萬元豪華裝修單位。

↓↓瀚名中高層A及B室↓↓

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料帳面仍貶值逾三成

據知，原業主早於2022年以7,697.6萬元買入上述兩伙，當時平均一伙造價為3,848.8萬元，平均呎價為34,000元，持貨至今4年，如以開價5,200萬元沽出，料帳面仍貶值2,497.6萬元或約34.2%。

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