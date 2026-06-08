長沙灣寓．弍捌一房平台特色戶677萬沽　8年帳蝕38萬

近期住宅樓市回暖，不過部份早年高價入市的業主依然需要蝕讓。長沙灣寓．弍捌一伙一房連平台特色戶，新近以近677萬元易手，原業主持貨8年，轉手帳蝕約38萬元。



美聯物業西九龍首席區域營業董事張曉盈表示，長沙灣寓．弍捌低層連平台特色戶，實用面積約390平方呎，屬1房間隔，附設約510平方呎平台。買家以約676.8萬元承接，實用呎價約17,354元。

張曉盈補充，買家心儀單位間隔方正實用，加上附設寬敞的平台空間，能享有更多活動空間，故決定斥資約676.8萬元承接單位。

2018年買入價715萬

資料顯示，原業主於2018年6月以約715萬元購入上述單位，持貨約8年，是次轉手帳面虧蝕約38.2萬元，或約5.3%。

長沙灣寓．弍捌。（網上圖片）

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