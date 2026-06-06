紀惠湯文亮8800萬售出中環地舖　新加坡投資者接貨　回報率4.3厘

近日 , 舖位市場再錄得外資承接。由紀惠集團持有的中環租庇利街地舖，上月初以8,800萬元沽出，買家為新加坡的投資者 。物業現由連鎖餐飲品牌太興（6811）租用，新買家可享約4.3厘租金回報。紀惠連同去年售出的毗連舖位，合共套現1.226億元，較15年前購入價貶值約25%。



建築面積逾4300呎 呎價約2.02萬

涉事物業位於中環租庇利街12至13號萬安商業大廈地下A至B舖及閣樓，地下及閣樓建築面積合共約4,346平方呎，成交呎價約2.02萬元。該舖現由太興以每月31.5萬元租用，租約期至2029年，新買家可享長達約3年的穩定租金收入，租金回報約4.3厘。

連鎖餐飲品牌太興（06811）以每月31.5萬元租用的中環租庇利街地舖 , 租約期至2029年

買家來自新加坡

資料顯示， 該舖位上月初以8,800萬元沽出，買家為ESG GLOBAL HK LIMITED，其公司董事為兩名持有新加坡護照的人士。

紀惠連環沽貨 一籃子物業損手4020萬

據悉，紀惠集團於2010年8月以1.628億元一籃子購入上述萬安商業大廈舖位，以及毗連之租庇利街9至11號富興大廈地下B舖。去年5月，富興大廈地舖率先以3,460萬元售出，連同今次沽出的萬安商業大廈部分，合共套現1.226億元。

紀惠集團將兩舖全數出售後，帳面虧損約4,020萬元，一籃子物業期內貶值約24.7%。若計及印花稅及持有成本，實際損失恐更大。

紀惠集團行政總裁湯文亮 。(羅君豪攝)

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