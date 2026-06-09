晶苑4.4億掃九龍城商廈及紅磡住宅　料改裝學生宿舍

內地生及專才來港需求持續上升，帶動學生宿舍及住宅租務市場，投資者紛紛搶購物業改裝。近年積極拓展學生宿舍業務的晶苑集團，最新共斥資約4.4億元，購入九龍城一幢教育主題商廈及紅磡一幢全幢住宅，料將兩項目改裝及重建為學生宿舍。



3億購九龍城「Smart A 薈學坊」 呎價8280元

市場消息指，晶苑集團以約3億元購入九龍城太子道西348至352號「Smart A 薈學坊」全幢。物業為一幢8層高（另設一層地庫）的一站式教育主題商廈，地庫及地下樓層設有商舖，1至7樓為辦公室，標準樓面面積約4,300平方呎，地盤面積約4,595平方呎，現有樓面面積約36,231平方呎，平均呎價約8,280元。

該物業現時每月租金收入約133萬元。原業主為順聯集團，於2011年以約2.9億元購入，持貨多年作收租用途，是次沽售帳面微利離場。

市場消息指，晶苑集團以約3億元購入九龍城太子道西348至352號「Smart A 薈學坊」全幢。

逾1.4億購紅磡「普區」全幢住宅 共54個開放式單位

此外，晶苑集團同日以1.4338億元購入紅磡漆咸道北411號晉匯全幢住宅。該物業於2019年入伙，為一幢21層高住宅大廈，1樓為共用空間，3至25樓為住宅樓層，設有54個開放式單位，總樓面面積約17,451平方呎，以易手價計算，平均呎價約8,216元，每單位平均約265.5萬元。

據悉，該物業原由內地財團持有，早年以約1.7億元購入地盤，其後自行興建，估計總成本逾2.5億元。去年尾曾有財團洽購擬改裝學生宿舍，惟最終未能成事，如今以逾1.4億元沽出，原業主料大幅蝕讓離場。

晶苑集團近年積極拓展學生宿舍業務

晶苑集團近年積極拓展學生宿舍業務。據資料顯示，晶苑過去數年已斥資近20億元買入市區三幢酒店，其中兩幢已改裝為學生宿舍，包括紅磡蕪湖街83號的「Y83」（前身為「逸．酒店」），當年購入價16.5億元，提供多達388個單位，單人房月租13,200元起 , 雙人房以每張床位計算月租約8,100元。

紅磡漆咸道北411號住宅項目晉匯。

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