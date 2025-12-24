興勝創建豪宅PARK COLLEGE首錄成交 複式戶1.5億沽、呎價4.9萬
撰文：蔡偉南

臨近年近超級豪宅錄得逾億元大額成交。興勝創建（0896）發展、已屬現樓的九龍衙前圍道57A號新盤PARK COLLEGE，最新錄得首宗成交個案，該項目一伙頂層複式戶以1.5億元沽出，成交呎價逼近5萬元。
成交個案為PARK COLLEGE 7樓至8樓複式B室，透過招標形式以1.5億元沽出，該豪宅單位實用面積3,022平方呎，採五房間隔另連天台1,192平方呎，成交呎價49,636元。
項目樓高8層，提供11個單位，標準單位實用面積約1,400至1,478平方呎，屬3房3套間隔，當中包括2個連平台戶；至於3個複式戶，分別為一個地下連花園複式戶，實用面積3,060平方呎5房5套間隔，及2個連天台複式戶，實用面積分別3,022及3,040平方呎，均屬5房5套間隔，所有單位均設樓層所屬獨立升降機大堂。
