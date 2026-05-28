興勝創建等7億放售葵涌業成街22號全幢工廈 呎價9517元
撰文：李煥好
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工廈市場交投冷淡，不少業主寧願「割價」出清物業。興勝創建（0896）持有50%權益的葵涌業成街22號全幢工廈，新近委託代理放售，意向售價約7億元，呎價約9,517元。
利嘉閣（工商舖）地產助理營業董事潘榮德介紹，上述涉及葵涌業成街22號全幢物業，總建築面積約73,555平方呎，業主意向售價約7億元，意向呎價約9,517元，亦可每層分拆出售。上述物業每個單位均設獨立洗手間，大廈自設停車場，車位數目為15個，而買家只需購買其中3層物業，便可取得大廈命名權。
興勝創建持有50%權益 另一半由基金持有
興勝創建（0896）早於2016年斥約1.5億元向投資者黎樹枝購入葵涌業成街22號前身的四層高工廈太平洋貨運大廈，地盤面積約5,727平方呎。其後於2021年6月份以1.3億元出售項目的50%權益予一家基金。
市傳重建成本高達8億
興勝創建再將項目重建活化為如今的新型工廈，據知情人士透露，該項目重建成本高達逾8億元。
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