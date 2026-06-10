「居屋王」富榮花園三房蝕沽！未補地價699.8萬賣走　八年貶值1成

二手樓市轉旺，有「九龍居屋王」之稱的旺角富榮花園，新近錄得未補地價三房699.8萬元蝕沽個案，成交呎價11,821元，呎價雖然為屋苑近期居二市場呎價新高，但單位8年仍貶值逾一成。



未補地價三房699.8萬蝕沽

世紀21家分行經理黎振傑表示，是次成交價為旺角富榮花園12座高層D室，實用面積592平方呎，屬三房間隔，向東望開揚市區景。原業主在今年4月初以720萬元叫價放盤，及後累減20.2萬元後，終以未補地價699.8萬元在居二市場上沽出，呎價11,821元，屬屋苑近期居二市場呎價新高。

據了解，原業主於2018年9月以785萬元未補地價購入，持貨至今8年，是次轉手帳面蝕讓貶值85.2萬元，單位期內貶值11%。

旺角富榮花園。（資料圖片／余俊亮攝）

同屋苑三房自由市場865萬沽 呎價創兩年新高

如撇除未補地價單位，富榮花園新近亦錄一宗三房以補地價的成交，屬7座中層D室，實用面積592平方呎，向內園景，新近在自由市場以865萬元沽出，呎價約1.46萬元，呎價創過去兩年高位。

昔日「千萬居屋王」呎價近1.8萬

至於富榮花園的歷史最貴紀錄已追溯至2018年7月份，當時屋苑17座中層A室為全港首個突破千萬元的居屋，實用面積592平方呎，屬三房間隔，以自由市場價1,065萬元易手，當時成交呎價約17,990元。

旺角富榮花園。

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