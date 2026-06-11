紀惠湯文亮2.8億放售灣仔胡忠大廈全層　曾創破頂價、今恐輸1.4億

老牌家族繼續沽售非核心物業。由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，委任代理出售灣仔胡忠大廈32樓全層物業，建築面積約28,198平方呎，意向價約2.82億元。若以意向價售出，則較十年前買入價帳蝕1.41億元或約33.3%。



涉及物業為灣仔皇后大道東213號胡忠大廈32樓全層，建築面積約28,198平方呎，以現狀交吉交易。第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，物業意向價約2.82億元，呎價約1萬元。

意向價約3.1億 較年初降約9%

據悉，業主為紀惠集團相關人士。事實上，紀惠曾於今年初以意向價約3.1億元放售該物業，意向呎價約為1.1億元，惟一直未獲承接。是次再度放售該物業，意向價較年頭下調約9%

紀惠集團行政總裁湯文亮。

料紀惠帳蝕約33.3%

資料顯示，紀惠集團2016年12月以4.23億買入上述全層，平均呎價1.5萬元，當時創該廈呎價新高。如以意向價售出，較近10年前買入價帳蝕約1.41億元，物業期內貶值約33.3%。

灣仔胡忠大廈

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