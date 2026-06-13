藍籌屋苑都要蝕！投資者456萬連租約沽沙田第一城　5年貶值逾2成

二手市場回暖，惟續以蝕讓為主。藍籌屋苑沙田第一城有投資者以456萬元連租約沽出兩房戶，持貨5年今轉手帳面蝕讓144萬元或貶值逾兩成。至於，新買家同屬投資者，料可收3.9厘回報。



中原地產分行高級分行經理蔣雲軒表示，是次成交為沙田第一城44座中層C室，實用面積304平方呎，屬兩房間隔，單位在4月初460萬元叫價放盤，議價後減價4萬元，以456萬元沽出，呎價15,000元。

至於，新買家為收租客，見單位價錢合理，間隔合用，即承接單位投資收租，單位市值月租約15,000元，料約有3.9厘租金回報。

持貨5年帳面輸24%

據知，原業主於2021年以約600萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面蝕讓144萬元，單位期內貶值約24%。由於單位曾用作投資收租用，料可抵銷部份蝕幅。代理表示，6月沙田第一城暫錄5宗二手成交，實用面積分別為284、304，以及327平方呎等戶型，平均呎價15,535元。

沙田第一城。

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