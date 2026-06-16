業主轉軚改放租！專才預繳年租28.8萬租愉景新城　回報3.4厘

租賃市場暢旺。荃灣愉景新城一伙三房戶，新近獲專才以預付一年租金共28.8萬元承租，業主最初打算買入自住，終轉為放租，料享3.4厘回報。



美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，是次租賃成交為荃灣愉景新城8座低層E室，實用面積645平方呎，屬三房間隔。

業主於今年買入後，單位最初打算自住，在收樓後考慮裝修期間獲專才客洽租，加上該租客亦願意預付一年租金，業主決定以每月2.4萬元叫價放租，最終獲「零議價」承租並預付一年租金，涉資28.8萬元，平均呎租37元。

↓↓荃灣愉景新城8座低層E室↓↓

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新租客為專才 業主租金回報3.4厘

至於，新租客為新加坡專才，於荃灣開設公司，過去兩年已於愉景新城租入逾10伙，另在荃灣區其他屋苑租入近10伙，每次亦以預付一年租金成交。

業主於今年3月份以845萬元購入，以是次租金計，料租金回報為3.4厘。至於⁠後市方面，鍾家豪指，荃灣區本月租賃成交約55宗，較上月減少近20%，租賃減少主要原因是各屋苑租盤都不足10伙。

荃灣愉景新城。

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