海盈山4B期累沽32伙　內地客佔逾六成　最快下月價單方式推售

由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）及太古地產（1972）合作發展的港鐵黃竹坑站港島南岸海盈山（LA MONTAGNE）第4B期，至今累沽32伙套現約16億元。發展商預告最快下月以價單形式推售單位。



嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，海盈山4B期至今以招標方式沽32伙，套現約16億元，涉及三至四房，當中三房佔14伙，另四房佔18伙，8成為用家，內地客佔65%。

最快下月價單方式推售

他又表示，最快下月以價單方式推售第4B期單位，定價將參考黃竹坑新盤，由於因近期樓價回升，故採「重價不重量」策略。又料豪宅市場今年有約10%升幅。

為配合項目銷售，亦夥中信銀行(國際)按揭服務，可獲1.2%現金回贈、特惠按揭利率H + 1.3%、及其他信用卡優惠等。

海盈山（LA MONTAGNE）。

海盈山（LA MONTAGNE）。

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