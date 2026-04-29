黃竹坑站海盈山4B期突擊上樓書　涉368伙　天台特色戶最大2291呎

由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）及太古地產（1972）合作發展的港鐵黃竹坑站港島南岸第4期海盈山（LA MONTAGNE)，分兩期發展涉及第4A、4B期，已屆現樓。其中第4B期今日（29日）上載樓書，涉及368伙。發展商表示，項目預計短期內開放現樓示位予公眾參觀，並計劃短期內正式進行銷售。



項目第4B期提供368伙，該期第1座細分為1A、1B及1C座，標準樓層一梯2至5伙。標準單位實用面積由484至1,517平方呎。

其中，兩房實用面積由484至592平方呎，共193伙；三房實用面積由857至965平方呎，共96伙；設尊屬私人升降機大堂的四房首度登場，實用面積由1,204至1,517平方呎，全盤設64伙，而特色單位實用面積則由446至2,291平方呎，只有15伙。

最大單位2291平方呎 內置樓梯直達近二千呎天台

面積最細單位為1B座5樓D室，實用面積446平方呎，採兩房間隔，外連191平方呎花園。而面積最大為1A座43樓A室，實用面積2,291平方呎，採四房雙套間隔，單位設有內置樓梯，住戶可藉此直達1,958平方呎天台。

第4A期累售354伙 短期開放示位予公眾參觀

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目第4A期至今已累售354伙，佔第4A期單位總數約82%。為回應市場需求，今日正式上載項目第4B期售樓說明書，項目位於現樓的示範單位經已完工，預計短期內開放予公眾參觀，並計劃短期內正式進行銷售。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗。（左一）

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