海盈山4B期周五起招標34伙　三房示範單位採「英倫風格」｜多圖

由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）及太古地產（1972）合作發展的港鐵黃竹坑站港島南岸海盈山（LA MONTAGNE)第4B期，今日（11日）落實以招標形式發售34伙三房及四房單位，招標日期由本周五（15日）起，截標日期為每周一、三及五下午3時。



招標34伙三房及四房

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，發展商開放三房套房連工作間（連洗手間） 裝修現樓單位，同時公佈第4B期首張銷售安排，以招標形式發售合共34伙三房及四房單位。

嘉里湯耀宗（中）、嘉里盧永俊（右）、嘉里楊麗汶（左） 。

招標單位戶戶向東 最大1515呎

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，今次推出單位戶戶向東，實用面積由960至1,515平方呎，望深水灣及壽臣山景。該批單位分佈於第1A座的A單位及B單位，以及第1B座的A單位及B單位，間隔涵蓋四房雙套房連工作間（連洗手間）、四房套房連工作間（連洗手間），以及三房套房連工作間（連洗手間） ，當中四房單位設私人升降機大堂。

↓↓第1B座37樓B室連裝修現樓單位↓↓

+ 9

單位設計靈感以「英倫風格 」為基礎

是次開放參觀的裝修現樓單位為第1B座37樓B單位，屬三房套連工作間及洗手間，實用面積為960平方呎，單位層與層之間高度約3.15米，間隔寬敞方正。單位設計靈感以「英倫風格 」為基礎 。

由玄關開始，設計師運用復古雲石拼花地台，於牆面裝上常見於歷史建築的「中置式門把手」，將其轉化為黃銅掛衣裝置。

+ 6

主人套房以「紳士衣櫥交響曲」設計主題

同時，單位座向正東，間隔寬敞方正，玄關預設「儲物櫃位」，長方形客飯廳並連接寬趟的三合一露台，配合全落地玻璃，望壽臣山及深水灣景，同時大玻璃窗廣納室外景觀及自然光線，另走廊位置設一列全高身訂製儲物櫃。

主人套房以「紳士衣櫥交響曲」為設計主題，衣櫃以特色玻璃及金屬框邊構造，採用開放式衣帽間佈，配合懸浮式梳妝枱設計，放置雙人床後仍可三邊落床。主人浴室地板牆身採用天然石材鋪砌，配衛浴設備。廚房為曲尺型設計，地板以天然石鋪砌，配以各項電器。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。