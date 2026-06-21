旺角砵蘭街地舖1180萬沽　長情業主持貨48年、升值逾17倍

零售市道低迷 , 惟早年低價入市的長情業主近期仍能大賺離場。旺角砵蘭街華美大廈一個地下舖位，上月以1,180萬元註冊易手。原業主早於1977年以66萬元購入，持貨逾48年，帳面大賺逾1,100萬元，物業升值逾17倍。



該舖位為旺角砵蘭街207至213號華美大廈B座地下4號舖（山東街36號E舖），面向山東街，正對朗豪坊，位處上海街及砵蘭街之間，人流暢旺，屬遊客地段，吸引不少自由行客。舖位建築面積約400平方呎，實用面積約270平方呎，成交價1,180萬元。

現租客為海運藥房 月租3.8萬 回報3.86厘

該舖現由海運藥房租用，月租3.8萬元，以成交價計算，租金回報約3.86厘。有市場人士估計，該舖租金有上升空間，未來月租可達4萬至5萬元或以上。

原業主持貨48年 物業升值逾17倍

原業主於1977年12月以66萬元購入該舖，持貨約48.5年，帳面獲利約1,114萬元，物業期內升值約逾17倍。

該舖現由海運藥房租用，月租3.8萬元，以成交價計算，租金回報約3.86厘。

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