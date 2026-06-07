天水圍茶皇殿結業批業主壓榨　領展反駁：租約屆滿7個月拒交舖位

近年本港飲食業面臨結業潮，位於天水圍天耀廣場的酒樓茶皇殿今（7日）宣布，將於下月10日正式結業，原因是「大業主的無情與無理壓榨」，指其在「疫情過後、人流恢復，隨即過橋抽板、趕盡殺絕」，並會無故長期中斷商場冷氣系統。



業主領展回覆《香港01》查詢時指，該店舖的租約於去年11月已屆滿，早已通知不續租，並要求租約屆滿前騰空舖位交還，由於該商戶已欠交多月租金、管理服務費及其他相關費用，亦未有於限期前交還舖位，已循法律途徑申請收回該舖位，避免該商戶繼續濫用現有的服務及設施。



茶皇殿天水圍天耀廣場店。（Openrice圖片）

茶皇殿天水圍天耀廣場店內部環境。（Openrice圖片）

茶皇殿結業公告狠批領展：疫情時義無反顧進駐 業主過橋抽板

有網民在社交平台發布天水圍茶皇殿的結業公告，以大篇幅批評業主領展無理對待。公告指，在疫情期間，「商場營商環境最惡劣、大業主招租極度困難的存亡之秋，茶皇殿義無反顧選擇在最艱難的日子進駐商場，與商場共渡時艱」，惟業主過後趕盡殺絕，「豈料疫情過後、人流恢復，大業主隨即過橋抽板、趕盡殺絕！」

有網民在社交平台發布茶皇殿天水圍店的結業通告，茶皇殿天水圍店將於下月10日結業。（Facebook@Hau Kuen）

公告指近年無故長期中斷商場冷氣系統 決定拒絕再向業主妥協

公告亦提及，近年無故長期中斷商場冷氣系統，令室內儼如焗爐。公告指，面對業主的無良營商手法，經審慎評估後，決定拒絕再向其妥協，集中資源，移師到能為顧客提供穩定、舒適及合理用餐體驗的地方。

網民留言指店舖涉及欠租問題 店員：今朝被人煩到𠵱家，你可憐下我

不過，在帖文下有網民留言指店舖涉及欠租問題，在租約過期後亦不願離開。《香港01》致電天水圍分店查詢，店員指不清楚有關情況，着記者直接致電老闆查詢，並指「（自己）今朝被人煩到𠵱家，你可憐下我」，其後掛斷電話。

領展表示，為保障物業權益，已循法律途徑申請收回茶皇殿天耀廣場分店舖位，避免該商戶繼續濫用現有的服務及設施。（資料圖片）

領展：已構成非法侵佔及逾期佔用 循法律途徑申請收回舖位

領展回覆查詢指，茶皇殿天耀廣場分店與領展的租約已於2025年11月6日屆滿。領展早於2025年7月已通知茶皇殿不擬續約，並多次致函要求該商戶於2025年11月6日或之前騰空及還原上述舖位交還予業主。

由於該商戶已欠交多月租金，管理服務費及其他相關費用，亦未有於限期前交還舖位，已構成非法侵佔及逾期佔用。領展表示，為保障物業權益，已循法律途徑申請收回該舖位，避免該商戶繼續濫用現有的服務及設施。

茶皇殿天水圍店點心（Openrice圖片）

茶皇殿尚有8間分店 主打新派與傳統融合粵菜

翻查網上資料，若不計算天水圍分店，茶皇殿現時仍有8間分店，位於旺角、何文田、啟德等地方。茶皇殿主打新派與傳統融合的粵菜與生猛海鮮，其中的經典招牌菜式包括，茶皇殿燒鵝皇、上湯焗龍蝦伊麵及茶皇殿小炒皇。