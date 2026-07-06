利嘉閣著重新區擴充　組普通話專隊吸客　施慧勤：AI難取代代理！

今年本港樓市氣氛逆轉，傳統地產代理行業亦正處於科技與客源結構轉變的十字路口。適逢利嘉閣地產踏入45周年，利嘉閣地產主席施慧勤指出，面對市況轉變及AI科技普及，地產代理行業必須透過主動使用AI人工智能技術來維持競爭力。



另一方面，利嘉閣地產總裁廖偉強對今年樓市走勢抱持樂觀態度，預料在資金流入及剛性需求帶動下，全年樓價有機會錄得15%或以上的升幅。同時，利嘉閣今年業績目標劍指20億元，分行擴張佈局將著重於古洞及北都等新發展區。



設30人IT團隊推進AI應用 倡代理需轉型免遭淘汰

隨著AI人工智能技術席捲各行各業，業界屢有「AI取代地產代理」的討論。施慧勤直言，「地產代理不會被AI取代，而是被識善用AI提升效率及服務質素的代理取代」。她認為，地產代理不可或缺的價值，主要在於線下睇樓、心理陪伴與關鍵議價等，這些都是AI技術所無法提供的。故代理本身不會被AI取代，而是會被懂得善用AI提升效率的同業所淘汰。

利嘉閣地產主席施慧勤表示，地產代理本身不會被AI取代，而是會被懂得善用AI提升效率的同業所淘汰。 （李煥好攝）

施慧勤透露，為此利嘉閣目前維持一支約30人的資訊科技團隊，並將AI應用於研發內部合規工具，對接公司數據庫，以實現一鍵生成社交媒體文案、極速盤源配對及全天候智能客服等功能，減輕後勤文書處理壓力。在客戶體驗方面，目前大型屋苑近半數盤源已配備VR或AI模擬裝修，以迎合新一代買家及租客的習慣。

將AI與「真盤源」平台結合

另外，利嘉閣的科技轉型亦建基於其「真盤源」平台。施慧勤介紹，為扭轉市場虛假放盤的歪風，公司自主研發了內部盤源系統，透過AI大數據實施全流程智能監控，自動剔除有問題的盤源。另外，該平台守「真實圖片、真實價格、真實委託、真實在售」四大承諾。施慧勤笑言，曾經有客戶反映，利嘉閣的放盤信息「好真」，「業主叫咩價，我哋就放咩價。」

利嘉閣的科技轉型亦建基於其「真盤源」平台。（記者截圖）

內地客佔比突破24% 暫無意於內地開設分行

各項專才及投資移民計劃為本港樓市注入新動力，買家結構亦隨之改變。施慧勤指出，該行促成的交易中，具內地背景的客戶佔比已突破24%，並且有持續上升的趨勢。為迎合該趨勢，集團的營運模式亦作出相應調整。以往利嘉閣主要聘請本地人士，但現時多招攬具內地背景或熟悉內地文化的人加入。同時，公司設立「認證普通話專隊」，目前全公司已有約四分之一的員工，具普通話溝通能力及內地文化認知。

施慧勤指出，該行促成的交易中，具內地背景的客戶佔比已突破24%，並且有持續上升的趨勢。（李煥好攝）

暫未有內地開設實體舖之目標

在營銷渠道上，集團現時亦鼓勵前線代理經營小紅書、抖音及微信等內地主流自媒體帳號，並由總部提供流量投放的支持。針對內地市場的機遇，施慧勤透露，利嘉閣早前已安排後勤團隊進駐深圳辦公。她坦言，雖然今年暫時未有在內地開設實體分行的具體目標，但未來會視乎大灣區的發展進度，不排除開設實體舖的可能。

左起：利嘉閣地產主席施慧勤、利嘉閣地產總裁廖偉強。（李煥好攝）

四大因素支撐後市 廖偉強：今年樓價看升最少15%

談及樓市發展，利嘉閣地產總裁廖偉強分析，踏入今年初，市場氣氛顯著逆轉，在樓市升勢加持下，入市已屬「買到就是贏」。他強調，本港樓市在未來一至兩年將處於比較穩健的階段，背後主要受港人回流潮、跨境資金流入、人口結構變遷及地緣政治緩和四大因素支撐。

基於上述因素，廖偉強對今年的住宅樓市表現作出預測。今年首五個月，一手私人住宅成交已錄逾1萬宗，預計全年可達約2.2萬宗，表現將超越去年。二手市場方面，首五個月錄約2.1萬宗，預計全年二手交投可達約4.5萬宗，按年上升約18.6%。在交投熾熱的帶動下，預期全年整體樓價有最少15%或以上的穩步上升空間。

廖偉2強預測，今年全年樓價至少升15%，將呈現穩步上升的趨勢。（李煥好攝）

看好豪宅板塊追落後 啟德一帶料價升三成

在各類物業板塊中，廖偉強特別看好豪宅市場的潛力。他解釋，過去幾年大市下調期間，豪宅板塊的跌幅較中小型住宅更深，但由於豪宅供應始終有限，近期不少業主見市況回暖已開始反價，因此豪宅具備強勁的追落後條件。其中，啟德區作為近年供應重鎮，早前樓價調整幅度較大，預期未來最多可錄得三成的反彈升幅。

內地買家主要鍾情九龍區的啟德及將軍澳、港島南區的黃竹坑站沿線，以及傳統豪宅區如半山一帶。(李澤彤攝)

內地買家鍾情啟德、黃竹坑站及半山一帶

內地買家的入市步伐亦印證市場的回暖。廖偉強指出，今年五月份內地客佔該行整體買家的比例已接近三成，當中以用家及長線投資者為主，純炒家僅佔約3%。在地區偏好上，內地買家主要鍾情九龍區的啟德、港島南區的黃竹坑站沿線，以及傳統豪宅區如半山一帶。

年內計劃加開最少20間分行 著重新發展區

因應市場交投轉旺，廖偉強表示，公司今年初的團隊規模約為2,100人，現時已增聘至2,300人，年底目標將擴充至2,500人。分行網絡方面，今年計劃加開最少20間分行，至年底分行總數的目標為195至200間。不過他強調公司不會盲目擴充，重點將在於古洞及北部都會區等新發展區。至於業績方面，公司將今年目標定為20億元大關，並對達標抱有信心。

因應市場交投轉旺，廖偉強表示，公司將今年業績目標定為20億元大關，並對達標抱有信心。（李煥好攝）

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