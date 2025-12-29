樓價指數連升六個月　利嘉閣：12月份升幅料放緩、全年仍看升逾3%

差餉物業估價署今（29日）公布，11月份私樓售價指數報297.3點，按月升0.9%，連升六個月。而11月份私樓租金指數報200.7點，按月升0.2%，創歷史新高紀錄。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價及租金雙雙持續走高，料今年分別漲逾3%及4%，前者一洗之前3年頹勢，後者則延續上升銳勢。



11月私樓價創16個月新高、升勢加快

陳海潮指出，11月份私人住宅售價指數報297.3點，較10月的294.6點再升0.92%，已是連續8個月呈平穩或上升，期間自3月份的谷底累積反彈4.35%，創近16個月高位，而單計連續6個月升勢亦累漲3.77%。

今年首11個月累計，樓價累升2.80%，而與2021年9月的398.1點歷史高位比較，跌幅收窄至25.32%。今年11月份樓價持續上升，且升幅再次加快，主要受惠當時憧憬再次減息，中美貿易風雲達成共識而解除威脅，加上股市反彈及新盤熱賣所刺激。

（利嘉閣提供）

12月樓價升幅料放緩 全年仍看升3.31%

展望12月份，陳海潮指出，反映11月下旬有宏福苑大火一度窒礙市場情緒，加上市場聚焦立法會選舉等而令市況略有放緩，故料12月份樓價升幅略為收窄至0.5%，整個第四季樓價料升1.87%，而全年則看升3.31%。值得注意的是，按半年計，今年下半年樓價最終料升4.21%，為過去5個「半年度」以來首錄升幅，並為自2019年下半年以來共13個「半年度」的最大升幅。

租金報200.7點連月破頂 料續闖高

租金走勢方面，陳海潮指，差估署最新數字顯示2025年11月份租金指數按月再升0.20%，錄200.7點，連續兩個月破頂，租金指數已連升12個月，累升4.59%。展望12月份，在新來港人士租務需求續有支持下，租金料可再升0.15%，觸及201點，料整個下半年升幅約2.60%，全年則料升4.42%。