利嘉閣：工商舖買賣今年勢破5200宗　成交金額料740億上試4年高位

受惠股市回升、經濟改善、息口下降及政策利好，利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，2025年全年累計工商舖買賣共錄得4,468宗登記，較2024年歷史低位的3,414宗反彈31%，為連跌3年後首度回升，重上4年高位，反映2025年工商舖在經濟回暖，息口回落下已成功觸底並出現顯著反彈。此外，全年買賣登記金額相應增加16%，錄得632.21億元，告別21年低位，重越六百億元之上。



展望2026年走勢，黃應年相信，工商舖市道在過去兩年已先後觸底及成功反彈，即最低迷時期已過，今年將徐徐回暖，主要看好息口仍有下調空間，而股市及經濟回升的財富效應可延伸至工商舖物業，刺激交投進一步上升；初步預計2026年全年整體工商舖買賣登記宗數可望再升17%，上試5,240宗水平，進一步試闖5年新高；至於涉及的買賣登記金額料按年增加近17%，上試740億元的4年高位。



舖市方面，利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，去年店舖乍現回暖，相信2026年在大量旅客回流及經濟好轉下，店舖升勢得以延續。總結2025年全年，店舖買賣登記共錄1,113宗，按年上升18%，除扭轉之前兩年迭創歷史新低外，更一舉重越千宗水平，創下最近3年高位，印證市道明顯復甦。

去年商舖買賣逾千宗創近3年高位

展望2026年，鄭得明樂觀看待店舖市場的轉型潛力，經過多年深度調整後，市況已現企穩跡象，吸引眾多投資者視為布局良機；尤其訪港旅客持續湧入及內地高端客群擴張，配合大灣區交通便利化如「粵車南下」計劃未來續有優化；內地與國際品牌加速搶灘核心地段，包括中環、銅鑼灣及尖沙咀等熱點，爭奪高曝光舖位等；以上種種有利因素預期將有力拉升人流與零售活力。此外，隨著奢侈品銷售復甦及財富效應發酵，舖價經校正後租金更顯誘人，回報率維持在4厘至6厘高位，故2026年料將激發更多資金流入，推動交投升溫。

鄭得明看好2026年店舖市道可持續回勇，預期全年店舖買賣登記量可進一步升至1,200宗水平，漲幅約8%，而涉及登記總值料上試200億元，年增約7%。