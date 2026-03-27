樓價指數創近22個月新高　利嘉閣：戰事影響極有限　首季料升3.5%

差估署最新數據顯示，2026年2月份私人住宅售價指數報307.6點，較1月的302.8點升1.59%，為5個月以來的最大單月升幅，而樓價更創下近22個月來的新高。自去年6月起，樓價已連升9個月，期間累漲7.36%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市進入2026年以來，升勢顯著，連月均錄逾1%的升幅，而2月份升幅持續加快，反映各路買家積極入市。



今年2月份樓價連月均升逾1%，為2023年3月後首見，反映普遍參與者均看好後市，加速追價入市。1月下旬至2月上旬期間，一手新盤熱賣，加上不少大行相繼看好股市及樓市，亦帶動二手市場價量齊升。

農曆新春淡市、中東戰事爆發影響極有限

展望3月份，陳海潮指出，雖然會反映2月中旬的農曆新春淡市及3月初中東戰事爆發引起的金融市場波動，惟觀察即市實況，兩者影響極為短暫及有限，各路買家及投資者依然踴躍入市，憂慮遲買更貴，故料3月樓價可保持約0.8%的升勢，而首季樓價料累升近3.5%；按此推算，如今年餘下三季倘能維持相若升幅，則全年樓價有望升近15%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮。

租金平穩向好 全年睇升7%

租金走勢方面，差估署最新數字顯示2026年2月份租金指數按月微升0.05%，報200.8點，連續4個月迭創歷史新高，期間累漲0.45%；租金在淡季中不跌反升，反映租務需求仍旺。陳海潮預計，3月份可維持相若微升，首季升幅料達0.2%，

至於踏入次季及第三季均是租賃旺季，連同第四季，若每季租金平均有2%至3%升幅的話，全年租金可看升約7%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮預料，3月樓價可保持約0.8%的升勢，而首季樓價料累升近3.5%。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。