利嘉閣地產去年營業額16億、盈利逾1.5億　擬增聘400人

利嘉閣地產於今日（24日）進行新春團拜活動，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，回顧過去一年，利嘉閣地產業績表現亮麗，集團營業額逾16億元，盈利逾1.5億元。由此，集團今年將增設最少20間分行，而對上兩年並未有此類擴充計劃。同時，集團目標將現時約2,100人的代理團隊，擴充至2,500人。



廖偉強續指，樓市反彈動力強勁且立竿見影，主要受多項利好因素支持。首先，新盤庫存壓力正逐步緩解，目前已跌穿1.7萬伙水平，貨尾單位加快消化。其次，政府積極賣地，新供應增加亦有助刺激整體市場交投氣氛。

另外，去年新股（IPO）市場活躍，所衍生的財富效應強勁，吸引更多買家入市，預料今年IPO集資額將超過去年的水平，經濟效應增長迅速，進一步利好樓市。此外，英國近期收緊移民政策，估計約有三成早前移民的港人會選擇迴流，為樓市帶來可觀的置業需求；同時，各項人才引進計劃亦令住房剛需持續殷切。基於上述利好因素，廖偉強對今年樓市走勢樂觀，預期全年樓價有望上升15%，而「小陽春」將於今年三月份出現。

除了住宅市場，內地企業來港租用寫字樓的情況增加，對整體工商鋪市場有刺激作用，他認為工商鋪價格有機會見底回穩。他更提到，「粵車南下」政策，將吸引更多旅客來港，不僅能刺激飲食及零售行業，其衍生的消費效應甚至有望延伸至物業市場。

在資源投放方面，廖偉強表示集團將重點加強資訊科技及人工智能方面的應用，相關投放金額肯定超過1,000萬元，以提升營運效率。此外，為配合業務發展，集團在傳統紙媒及其他廣告上的投放金額亦會同步增加。