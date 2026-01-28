2025年樓價累升3.25%　利嘉閣：扭轉3年連跌頹勢、今年樓價睇升6%

差估署公布最新數據顯示，2025年12月份私人住宅售價指數報298.6點，較11月的297.9點再升0.23%，已是連續9個月呈平穩或上升，期間自3月份的谷底累積反彈4.81%，創近18個月高位；而單計連續7個月升勢亦累漲4.22%。2025年全年，樓價累升3.25%，為連跌3年後首見反彈。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，最新樓價及租金持續上升，當中樓價扭轉3年連跌的頹勢，全年反彈3.25%，租金則連漲3年，升幅按年略有擴大。



2025年下半年樓價累升4.15%

今年12月份樓價雖續上升，惟升幅有所收窄，主要受11月中旬至12月期間的實際市況影響，包括股市回軟及宏福苑大火，市場氣氛一度短暫轉冷所致。不過按半年計，2025年下半年樓價指數累升4.15%，為自2019年下半年以來（即6年半）表現最好的一期，反映復甦力度明顯。

陳海潮：2026年樓價至少錄6%升幅

展望2026年1月份，陳海潮指出，反映12月下旬及1月上旬，節慶假期較多下樓市轉淡，樓價亦料呈平穩微升最多0.5%的走勢；不過近期所見，市況表現十分熱鬧，新盤熱銷，二手亦價量齊升，故料後市升幅會再次逐步擴大；初步預計2026年整體樓價至少可錄6%至8%的升幅。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮。

2026年全年租金看升3%

租金走勢方面，差估署最新數字顯示2025年12月份租金指數按月再升0.10%，錄200.7點，連續兩個月破頂；租金指數經該署修訂後，去年10月為持平，而11月及12月在淡季下仍連升兩個月，累升0.4%；2025年全年計，租金累升4.26%，已是連續3年上升，並較2024年的升幅擴大0.77個百分點。展望2026年1月份，租金料續橫行，而首季在淡季下料微升0.45%，而2026年全年則看升3%。