利嘉閣地產贊助社區飯堂「銀杏冰室」全年租金

踏入2026年，利嘉閣地產積極參與不同的慈善工作，該行宣布贊助社會企業《銀杏館》旗下深水埗「銀杏冰室」的全年租金，以更大力度支援這間定價極低廉、提倡「豐儉隨喜，人人負擔得起」的社區飯堂，讓更多區內弱勢社群及低收入人士可以有尊嚴地享用平價而優質的餐飲，並可同時支持《銀杏館》繼續推動「長者就業」。



利嘉閣地產主席施慧勤稱，該公司除了積極拓展地產代理業務，亦本着「取諸社會，用諸社會」的精神，為善不甘後人，並且經常鼓勵同事身體力行去關懷社會。《銀杏館》旗下的銀杏冰室，一直以社企的經營方式，支援社區的需要，讓不少低收入人士及弱勢社群，可用極低廉的價錢就得到溫飽。

施慧勤表示，十分認同銀杏冰室的理念，同時亦深明他們的經營並不容易，尤其租金成本更是沉重的負擔，所以決定贊助銀杏冰室全年的租金支出，為社區上的有需要人士出一分力。

左起銀杏館副總裁麥敏媚、利嘉閣地產主席施慧勤。

逢周五推「利嘉閣愛心套餐」 定價20元

贊助期內，銀杏冰室逢星期五會特別推出「利嘉閣愛心套餐」，菜式定期轉換。此套餐會以每個20元的極低廉價格發售，為街坊提供豐富兼營養均衡的餐膳。

銀杏館副總裁麥敏媚稱，對於利嘉閣地產贊助銀杏冰室今年全年租金，感到十分高興與欣喜，亦代表在冰室就職的長者，以及社區受惠人士向利嘉閣致謝。