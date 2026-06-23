香港仔安輝大廈巨舖1.2億求售　4個月狠劈三千萬　月收48萬租金

港島南區有巨舖推出放售。香港仔一個總建築面積約16,200平方呎的巨舖，新近推出放售索價約1.2億元，意向呎價約7,407元。值得留意，業主曾於今年2月份開價1.5億元放售上述舖位，即是次最新意向價較前次調低3,000萬元或20%。



另外，業主早於2008年斥資2,600萬元購入上述物業，若以意向價售出，則其持貨18年，帳賺9,400萬元或近四倍。



利嘉閣（工商舖）地產商舖部/商業部及投資部首席聯席董事李維明表示，是次放售的物業為香港仔舊大街82號安輝大廈地舖連一樓及二樓，地舖建築面積約600平方呎，一樓及二樓建築面積各約7,800平方呎，總建築面積約16,200平方呎。業主意向售價約1.2億元，意向呎價約7,407元。

由護老院租用 月租約47.6萬

代理透露，上述物業現由護老院承租，每月租金收入約47.6萬元。若按上述意向售價計算，回報率約4.8厘。

是次放售的物業為香港仔舊大街82號安輝大廈地舖連一樓及二樓。（代理提供）

劈價兩成求售 料帳賺近億

資料顯示，業主以公司名義登記，並曾於今年2月份開價1.5億元放售上述舖位，惟未獲承接。換言之，是次最新意向價較前次調低3,000萬元或20%。另外，業主早於2008年斥2,600萬元購入上述物業。若以意向價售出，則持貨18年，帳賺9,400萬元或近四倍。

該批物業中，地舖建築面積約600平方呎，一樓及二樓建築面積各約7,800平方呎，總建築面積約16,200平方呎。（代理提供）

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