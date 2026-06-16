牛奶冰室母企創辦人4380萬購灣仔二千呎巨舖　錦華楊奮彬慘蝕38%

香港餐飲市場尚在調整，但有飲食集團積極擴張。亞洲國際餐飲集團創辦人柯鎮平，新近斥4,380萬元購入灣仔光華大廈相連地舖，呎價約21,900元。原業主為資深投資者錦華實業董事長楊奮彬，持貨18年，帳蝕2,720萬元或38%。



涉及物業為灣仔軒尼詩道269號光華大廈地下A及B舖，建築面積約2,000平方呎，屬單邊轉角舖位。該物業於本月初以4,380萬元易手，呎價約21,900元。

「牛奶冰室」母企創辦人購入 料作自用

資料顯示，買家以「喜良有限公司（HAPPY BEST LIMITED）」名義作登記，公司股東及董事均為柯鎮平（OR CHUN PING DECADE），即亞洲國際餐飲集團創辦人，該集團旗下公司包括「牛奶冰室」、「百份百餐廳」及「意樂餐廳」等。有市場人士透露，柯鎮平購入該舖料作自用。

涉及物業為灣仔軒尼詩道269號光華大廈地下A及B舖，建築面積約2,000平方呎，屬單邊轉角舖位。（資料圖片）

錦華實業楊奮彬持貨18年 貶值38%走

至於，原業主為「錦華集團發展有限公司（KAM WAH GROUP LIMITED）」，為錦華實業董事長楊奮彬名下所有。他早於2008年斥7,100萬元購入上述舖位，持貨18年帳蝕2,720萬元，物業期內貶值38%。

光華大廈。（資料圖片）

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