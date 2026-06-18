放足9年終甩手！英皇楊受成胞弟3600萬沽觀塘舖 包點舖長情租用
撰文：李煥好
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舖市未見回暖跡象，再有名人蝕沽商舖資產。英皇集團主席楊受成胞弟楊超成，新近以3,600萬元沽出觀塘「街市段」瑞和街一個地舖，呎價約4.47萬元。他持貨14年，帳蝕900萬元或約20%。
值得留意，楊超成曾先後於2017年以6,300萬元，及於2022年以5,980萬元放售該舖。以該地舖最新成交價計算，較早年意向價降約39.8%至42.9%。
涉及物業為瑞和街59至69號永輝樓地下D號舖連閣樓，地舖面積約805平方呎，連入則閣樓及天井面積約989平方呎。該物業新近以3,600萬元易手，不計閣樓及天井，呎價約4.47萬元。該物業多年來由長情租客包點店承租，至今租用逾10年，現時月租約12萬元，新買家料享4厘回報。
英皇主席楊受成胞弟持有 持貨10年帳蝕兩成
資料顯示，原業主為英皇集團主席楊受成胞弟楊超成，於2012年以4,500萬元購入該舖，持貨14年帳蝕900萬元，舖位價值蒸發20%。但有知情人士透露，該舖多年來穩定收年租逾100萬元，實屬「明蝕暗賺」。
值得留意，楊超成曾先後於2017年以6,300萬元，及於2022年以5,980萬元放售該舖，惟未獲承接。換言之，以該地舖最新成交價計算，較早年意向價降約39.8%至42.9%。
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