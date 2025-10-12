慘遭業主加租、用家即棄租轉買　斥660.8萬購映灣園三房海景戶

隨著租金持續高企，加上近期息口回落，「租轉買」需求進一步增強。東涌映灣園一伙三房套單位最新以660.8萬元成交，呎價約9,386元。據悉，買家為同屋苑租客，因被加租，並見近期供樓開支已低於租金，遂決定把握時機置業上車。



中原地產高級分行經理彭成裕表示， 上述成交單位為映灣園6座中層D室，實用面積704平方呎，屬三房套房間隔，外望海景。據悉，業主叫價720萬元放盤。

而買家原為同屋苑租客，因最近被業主加租，而眼見息口已回落，供樓平過租樓，所以索性置業。雙方議價後，業主減價59.2萬元至660.8萬元成交，呎價約9,386元。放盤相片可見，單位空間闊落，裝修仍算新凈，惟部分牆身輕微發黑。

↓↓映灣園6座中層D室↓↓

成交價略低銀行估值 賣平約0.8%至2.1%

參考銀行網上對該單位的估價，恒生估價為666萬元，而中銀估價為675萬元，故該單位最新成交價較估價賣平約0.8%至約2.1%。

上手持貨約22年 帳賺約2.7倍

翻查資料，原業主於2003年以177萬元買入單位，持貨約22年，帳面賺483.6萬元，單位期內升值約2.7倍。彭成裕補充，映灣園本月交投加快，已錄得8宗買賣成交，較上月同期多1倍，快將追平上月全月的12宗。