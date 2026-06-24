商廈慘淪銀主盤　「阿爺」吳鎮科5000萬沽尖沙咀舖　揸36年升七成

核心區零售舖位再錄新成交。由地產界人稱「阿爺」、鎮科集團創辦人吳鎮科持有的尖沙咀彌敦道一個千呎舖位，新近以約5,000萬元易手，呎價約5萬元。吳鎮科長情持貨36年，帳面賺2,000萬元或約66.7%。



涉及物業為尖沙咀彌敦道27至33號良士大廈地下A2號舖，建築面積約1,000平方呎，近日以約5,000萬元沽出，呎價約5萬元。市場人士透露，該舖現由「余仁堂藥粧」承租，月租約18萬元，租期至2028年2月。若以最新成交價計算，料新買家享約4.3厘回報。

涉及物業為尖沙咀彌敦道27至33號良士大廈地下A2號舖，建築面積約1,000平方呎。（資料圖片）

原業主為「阿爺」吳鎮科 未計租金已獲利兩千萬

資料顯示，該舖原業主以公司名義「FOR MUST INDUSTRIES LIMITED」作登記，其董事包括吳鎮科（NG, CHUN FOR HENRY），即為鎮科集團創辦人。

吳鎮科及其相關人士早於1990年，斥3,000萬元購入該舖位，長情持貨收租36年至今沽出。未計租金收入，他此番沽貨已成功帳賺2,000萬元走，物業期內升值約66.7%。

右：鎮科集團創辦人吳鎮科。（網上圖片）

近年不乏減磅個案 名下商廈慘淪銀主盤

事實上，吳鎮科及其相關人士近年多有沽貨動作。譬如於上月初放售中環擺花街29號一籃子商舖，價值逾2億元。其於今年四月底，該集團名下的銅鑼灣邊寧頓街13號全幢商業大廈BIZ AURA，淪為銀主盤並作公開招標，意向價約4億元。另外，於去年初以約7.9億元沽出尖沙咀堪富利士道1號全幢商廈，而當時市場估值約16.8億元。

中環擺花街29號地下D、E、F及G舖，以及1樓A、B、C及D單位。（代理提供）

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