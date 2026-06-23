民生地舖血流成河　觀塘協和街粉麵舖3080萬沽　7年間價瀉近四成

舖市價格尋底未果，早年入市業主仍需大幅蝕讓離場。由連鎖粉麵店租用的一個觀塘協和街地舖，最新以3,080萬元易手，呎價約4.4萬元。原業主持貨至今七年，帳面慘蝕1,920萬元，該舖價值蒸發近四成。



上述物業涉及觀塘協和街93至115號建德大樓地下C號舖，建築面積約700平方呎，於本月初以3,080萬元易手，呎價約44,000元。該舖由現由連鎖粉麵店租用，最新月租為13.8萬元，租期至2027年。若以成交價計算，料新買家享約5.4厘租金回報。

業主持貨7年 舖價慘瀉近四成

值得留意，原業主以公司名義登記，屬一名倫姓人士所有。有市場人士透露，業主早年不時入手數千萬的商舖作投資，惟至近年已甚少再入市。該業主於2019年8月斥5,000萬元購入上述舖位，其持貨七年帳蝕1,920萬元，舖價期內貶值約38.4%。

上述物業涉及觀塘協和街93至115號建德大樓地下C號舖，建築面積約700平方呎，於本月初以3,080萬元易手，呎價約4.4萬元。（資料圖片）

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