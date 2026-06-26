信德中心銀主盤放售多時、終以1.8億沽　凱旋門皇宮屋業主曾持有

本港寫字樓市道趨向穩定，有放售多時的銀主商廈終獲承接。由中聯石化（0346）前主席許智銘（前稱許智明）持有的，上環信德中心中層一籃子寫字樓單位，最新由銀主以1.8億元售出，呎價約為13,936元。是次成交呎價不足1.4萬元，較2018年的同廈高峰呎價約4.2萬元，暴跌約66%。



上述單位為信德中心東翼招商局大廈19樓4至12室，建築面積共約12,916平方呎，單位享全海景，於2024年已由銀主放售，當時市值約為2.3億元。市場消息指出，該一籃子物業最新以1.8億元交吉售出，呎價約13,936元，較市價低逾兩成。

上述單位為信德中心東翼招商局大廈19樓4至12室，建築面積共約12,916平方呎。（資料圖片）

原由中聯石化前主席許智銘等人持有

資料顯示，該批單位曾由中聯石化前主席許智銘及相關人士持有，於1999至2000年期間以合共5,045.47萬元購入。以最新成交價計算，該批單位於期間價升約1.3億元或2.6倍。

許智銘多項物業淪銀主盤 凱旋門皇宮屋逾4億沽出

據悉，許智明近年有多項物業淪為銀主盤出售，包括以4.05億沽出的凱旋門皇宮屋等。他亦曾持有同層1及17室，建築面積共約3,298平方呎。在2024年底由銀主以4,160萬元售出，呎價約12,614元。

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信德中心2018年高峰期呎價高位4.2萬

另外值得留意，2018年為本地寫字樓市場的高峰期，上述信德中心在2018年也曾錄得呎價高達4.2萬元的高價紀錄，不過其後商廈市場轉弱，成交呎價徐徐下跌。

上環信德中心。（資料圖片）

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