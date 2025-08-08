凱旋門皇宮屋業主又出事　長洲單位連地皮淪銀主盤　大蝕一半推拍

中聯石油化工前主席、前全國政協許智銘（前稱許智明）近年有多項物業淪為銀主盤。他個人持有的長洲玫瑰園單位及毗連的一幅地皮，新近淪為銀主盤，透過拍賣行於8月20日推出，開價分別為260萬及680萬元，均較買入價大跌超過一半。值得留意，上述淪為銀主盤的地皮，在2020年曾出現霸地事件，涉及有逾3.5萬平方呎的官地被非法霸佔。



長洲玫瑰園單位開價260萬 6年前買入價510萬

其中一項目銀主盤為長洲觀音街路35號玫瑰園1座地下，實用面積約490平方呎，附設花園663平方呎，開價260萬元，呎價約5,306元。

翻查資料，該單位業主為許智銘，於2019年3月以約770萬元買入上址單位。以最新開拍價260萬元計算，較6年前買入價大幅下跌510萬元或66%。

玫瑰園毗鄰6300呎地皮開價680萬 7年前買入價1400萬

至於另一銀主物業為上述玫瑰園單位毗鄰的一幅地皮，位於長洲地段899號，位於上述玫瑰園單位的西面，地盤面積約6,300平方呎。據代理放盤相片，地盤範疇內建有一間經荒廢建築物，該地皮同樣於8月20日透過私人拍賣會推出，開價680萬元。

翻查資料，該地皮業主同樣為許智銘，早於2018年7月以1,400萬元買入。以最新開拍價680萬元計算，較2018年買入價大跌720萬元或約51%。

值得留意，上述兩項物業附近一帶位置，在2020年曾出現霸地事件，涉及有逾3.5萬平方呎的官地被非法霸佔。當時許智銘就非法霸佔官地回覆《香港01》表示，長洲該地為度假用的物業，強調霸地、僭建等與自己無關，「無一件私人物品放自己範圍外面，我哋冇必要佔用外圍一分一寸土地」。其後屋宇署向業主發出清拆令。

凱旋門皇宮屋4.05億沽 較3年前叫價勁劈7成

翻查資料，中聯石油化工前主席、前全國政協許智銘（前稱許智明）近年有多項物業淪為銀主盤出售，最矚目為2024年12月，原由許智銘持有的九龍站凱旋門「頂層天際屋」等一籃子豪宅連車位，淪為銀主盤，最終以4.05億元沽出，較2021年叫價13億元，3年勁劈8.95億元或68.8%。

