尖沙咀金巴利道蓮香樓、魅KTV等巨舖放售　市場估值4.3億

尖沙咀矚目一籃子巨舖放售。目前由蓮香樓承租的尖沙咀金巴利道所在位置的一籃子巨舖，新近推出市場放售，意向價合共約4.3億元。



世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黃懿誠表示，獲業主委託，放售尖沙咀兩項舖位，合共涉約4.3億元。其中金巴利道25號長利商業大廈地庫至二樓全層，總面積約21,871平方呎；另一個舖位則為金巴利道27至31C號永利大廈地下6至10號舖，面積約2,731平方呎，市場估值分別為約3.4億元及9,000萬元。

物業坐落於尖沙咀加拿分道與金巴利道交界的超核心黃金地段，鄰近美麗華廣場，享有極高的街頭曝光率，緊鄰著名的「九龍蘭桂坊」諾士佛臺，該區餐飲娛樂氛圍極其成熟。

租戶包括蓮香樓、卡拉OK「魅KTV」等

目前物業已全數租出，租客組合極為多元且實力雄厚。其中長利商業大廈，地下由「樂天冰室」承租；一及二樓由百年餐飲老字號「蓮香樓」進駐；而地庫則租予國內知名連鎖卡拉OK「魅KTV」。毗連的永利大廈地舖則由本地粉麵店「香港仔魚蛋粉餐廳」承租。

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