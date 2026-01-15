百年老字號「蓮香樓」中環搬舖！　50萬落戶德輔道中1.6萬呎巨舖

有近百年歷史的中環蓮香樓，成功於中環覓得新址，以每月約50萬元租用中環德輔道中一個約1.6萬平方呎的巨舖。據了解，蓮香樓與業主簽下長達9年的租約，為市場罕見的超長租約。



美聯旺舖高級營業董事張殷焌表示，該行協助「蓮香樓」於中環核心地段覓得新舖，新店位於德輔道中249至251號東寧大廈地下及1至2樓全層，總面積約16,000平方呎，月租約50萬元，平均呎租約31元。

舊址所在大廈展開重建而需遷址

代理又透露，原位於威靈頓街的經典老店，因所在大廈將於2026年中展開重建而需遷址，該行團隊多月努力與評估建議下，篩選超過15個潛在地點，最終成功於原址僅約6分鐘步程內覓得新舖。

「蓮香樓」新址位於德輔道中249至251號東寧大廈地下及1至2樓全層，佔地約1.6萬平方呎。

蓮香樓黃熙仁：打造餐飲業新地標

「蓮香樓」負責人黃熙仁表示，蓮香樓的理念，始終專注於「把餐飲做好」，期待與新業主產生協同效應，將全新升級的「蓮香樓」打造為香港餐飲業的新地標，讓來自世界各地的食客，都能在香港繼續體驗最地道的一盅兩件飲食文化。

為期9年超長租約

據了解，蓮香樓與業主簽下長達9年的租約，為市場罕見的超長租約。

美聯張殷焌補充，隨著訪港旅客持續增加及本地消費氣氛向好，核心區優質舖位需求回升。是次大面積舖位迅速獲市場承接，反映資深餐飲品牌對前景信心增強，並善用租金水平回調的機遇進行擴充或升級。