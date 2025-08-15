Ken Sir呂宇健再短炒成功 330萬沽荃灣中心 五個月炒高近21%！
人稱Ken Sir的物業投資者呂宇健，近期三度入市荃灣中心細價住宅單位。當中呂宇健在今年3月份斥273萬元買入的荃灣中心一伙細價銀主盤，最新以330萬元成功短炒，持貨僅約五個月，帳面升值57萬元或20.8%。扣除交易成本等使費，料實賺大約51萬元。
美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，上述成交個案為荃灣中心18座中層F室，實用面積329平方呎，原則一房間隔，最新以330萬元沽出，成交呎價10,030元。
273萬撈底銀主盤 五個月炒高近21%
代理透露，呂宇健於今年3月份撈底買入該銀主盤，因見單位「低水」，更主動畀多3萬元至273萬元成功奪心頭好。他完成交易後，為單位進行重新裝修，但未有透露實際花費。
其後呂宇健以333.5萬元放售單位，經買家議價後，微減3.5萬元至330萬元成交，較買入價帳賺57萬元。單位持貨近五個月，樓價升值20.8%。若計入交易成本等使費，料他實賺大約51萬元。
將續入手荃景圍
另外，息口持續明朗化，呂宇健預期資金會由外國持續流入香港，資產市場將成資金停泊港，他表明將繼續於荃景圍入貨。
