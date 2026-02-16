西半山業主320萬沽荃灣中心一房　10年前買嚟聽歌、今賺20萬離場

二手市場轉旺，有上車客趕過年前買樓，新近以320萬元買荃灣中心一房，呎價不足一萬元。至於原業主自住西半山，在10年前買入單位用作音樂房，並只會在假日時返回單位聽歌。是次轉手帳面升值20萬元。



美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心18座中層E室，實用面積329平方呎，屬一房間隔，望開揚景及有企理裝修。⁠單位最初以325萬元叫價放盤，一星期後獲上車客洽購，因見買家有誠意且深知上車不容易，最終原業主以320萬元售予新買家，其售價低於銀行估價，成交呎價9,726元。

↓↓荃灣中心18座中層E室↓↓

單位屬音樂房 原業主只會假日出現

代理表示，原業主自住西半山，最初買入上述單位亦只作音樂房，假日時返回單位聽歌。至於，新買家為上車客，因見單位景觀開揚，早前收工後即睇樓，再相約家人朝早翻睇後即時決定入市。

據知，原業主於2016年以300萬元購入上述單位，持貨10年，是次轉手帳面獲利20萬元，單位期內升值6.7%