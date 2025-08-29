資深投資者翁文通再減磅　2700萬蝕沽西貢洋房　樓價12年瀉750萬

撰文：李煥好
出版：更新：

市場氣氛回暖，再有投資者趁機減磅沽貨。資深豪宅投資者翁文通新近以2,700萬元沽西貢立德台一幢洋房，呎價約17,927元，持貨逾12年轉手帳蝕750萬元或貶值逾兩成。

持貨逾12年　樓價蒸發750萬

資料指，上述成交單位為立德台B座雙號屋，實用面積1,506平方呎，屬四房套間隔連連花園，於8月中以2,700萬元成交，呎價約17,927元。

至於，原業主為資深豪宅投資者翁文通，在2013年4月以3,450萬元購入上述單位，持貨逾12年，是次轉手帳面蝕讓750萬元，單位期內貶值21.7%。

西貢立德台。（網上圖片）

今年頻密沽貨　6月份7000萬沽出貝沙灣相連單位

翁文通及相關人士近期頻密減持物業，據知在今年上半年已先後沽出貝沙灣6伙單位，合共套現逾1.5億元，其中在今年6月以合共7,000萬元沽出貝沙灣相連單位及車位，轉手帳面獲利約3,886萬元或約1.2倍。

南區貝沙灣。
恒隆撐共築・創業家2.0　創業者免租6個月　進駐山頂、淘大等商場湯文亮家姐都減磅！1.24億蝕放赤柱相鄰大平層　帳面料蝕380萬市區鐵路盤又輸錢！南昌站匯璽一房732萬沽　七年樓價慘瀉近3成油塘蔚藍東岸連撻8伙　大部分屬初期開售貨　發展商殺訂619萬荃威花園高層望海景兩房452萬沽　一個原因業主大賺逾4球｜多圖荔枝角碧海藍天685萬沽　上手持貨近6年　樓價蝕走115萬！
香港樓市
二手樓成交
西貢區樓市
豪宅
豪宅市場
蝕讓盤