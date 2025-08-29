資深投資者翁文通再減磅　2700萬蝕沽西貢洋房　樓價12年瀉750萬

市場氣氛回暖，再有投資者趁機減磅沽貨。資深豪宅投資者翁文通新近以2,700萬元沽西貢立德台一幢洋房，呎價約17,927元，持貨逾12年轉手帳蝕750萬元或貶值逾兩成。



持貨逾12年 樓價蒸發750萬

資料指，上述成交單位為立德台B座雙號屋，實用面積1,506平方呎，屬四房套間隔連連花園，於8月中以2,700萬元成交，呎價約17,927元。

至於，原業主為資深豪宅投資者翁文通，在2013年4月以3,450萬元購入上述單位，持貨逾12年，是次轉手帳面蝕讓750萬元，單位期內貶值21.7%。

西貢立德台。（網上圖片）

今年頻密沽貨 6月份7000萬沽出貝沙灣相連單位

翁文通及相關人士近期頻密減持物業，據知在今年上半年已先後沽出貝沙灣6伙單位，合共套現逾1.5億元，其中在今年6月以合共7,000萬元沽出貝沙灣相連單位及車位，轉手帳面獲利約3,886萬元或約1.2倍。