資深投資者翁文通再減磅 2700萬蝕沽西貢洋房 樓價12年瀉750萬
撰文：李煥好
出版：更新：
市場氣氛回暖，再有投資者趁機減磅沽貨。資深豪宅投資者翁文通新近以2,700萬元沽西貢立德台一幢洋房，呎價約17,927元，持貨逾12年轉手帳蝕750萬元或貶值逾兩成。
持貨逾12年 樓價蒸發750萬
資料指，上述成交單位為立德台B座雙號屋，實用面積1,506平方呎，屬四房套間隔連連花園，於8月中以2,700萬元成交，呎價約17,927元。
至於，原業主為資深豪宅投資者翁文通，在2013年4月以3,450萬元購入上述單位，持貨逾12年，是次轉手帳面蝕讓750萬元，單位期內貶值21.7%。
今年頻密沽貨 6月份7000萬沽出貝沙灣相連單位
翁文通及相關人士近期頻密減持物業，據知在今年上半年已先後沽出貝沙灣6伙單位，合共套現逾1.5億元，其中在今年6月以合共7,000萬元沽出貝沙灣相連單位及車位，轉手帳面獲利約3,886萬元或約1.2倍。
恒隆撐共築・創業家2.0 創業者免租6個月 進駐山頂、淘大等商場湯文亮家姐都減磅！1.24億蝕放赤柱相鄰大平層 帳面料蝕380萬市區鐵路盤又輸錢！南昌站匯璽一房732萬沽 七年樓價慘瀉近3成油塘蔚藍東岸連撻8伙 大部分屬初期開售貨 發展商殺訂619萬荃威花園高層望海景兩房452萬沽 一個原因業主大賺逾4球｜多圖荔枝角碧海藍天685萬沽 上手持貨近6年 樓價蝕走115萬！