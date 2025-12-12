港島豪宅唔保值？投資者翁文通2700萬售深灣9號三房 14年輸157萬
撰文：李煥好
出版：更新：
進入減息周期，有投資者趁機沽貨減磅。資深豪宅投資者翁文通家族新近以2,700萬元沽黃竹坑深灣9號一伙三房單位，呎價約24,434元，持貨逾14年轉手，帳蝕約157萬元或約5.5%。
市場資料指，上述成交單位為深灣9號8座高層C室，實用面積1,105平方呎，屬複式三房間隔。單位最初叫價3,000萬元，新近減價143萬元或約4.85%，以2,700萬元沽出，呎價約24,434元
持貨逾14年 樓價蒸發約157萬
據悉，原業主為資深豪宅投資者翁文通家族旗下公司，於2011年以約2,857萬元購入上述單位，持貨逾14年，是次轉手帳面蝕讓約157萬元，單位期內貶值約5.5%。
