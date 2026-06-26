舖市神話破滅　北角英皇道二千呎舖4880萬沽　摸頂買入13年瀉35%

商舖市場整體恢復需時，高峰期入貨的業主難逃一蝕。涉及北角英皇道珠璣大廈一個地舖，最新以4,880萬元易手，呎價約2.4萬元。原業主早於2013年舖市高峰期間斥7,500萬元購入，13年間帳蝕2,620萬元，舖價期內瀉約35%。



上述物業為北角英皇道433至437號珠璣大廈地下B號舖，建築面積約2,000平方呎，門闊約22呎，深約67呎。該舖於本月以4,880萬元沽出，呎價約2.4萬元。

據悉，舖位現由韓國菜餐廳租用，月租約15.9萬元。若以最新成交價計算，料新業主收約3.9厘回報。

高峰期「摸頂」入貨 舖價瀉三成半離場

資料顯示，原業主早於2013年9月舖市高峰期「摸頂」斥7,500萬購入該舖，持貨13年至今沽出，帳面大幅蝕讓2,620萬元，舖價期內瀉約35%。

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