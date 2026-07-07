嶺大內地生無睇樓！零議價兼一炮過預繳11.2萬　租屯門菁雋開放式

踏入暑期租賃旺季，有內地生因擔心租盤短缺提早來港租樓。最新屯門菁雋錄得嶺大內地生以零議價每月9,300承租，並一次過預繳一年租金，涉資11.16萬元。原業主於2019年購入，租金回報3.9厘。



中原地產資深分區營業經理蕭俊邦表示，是次租賃成交屯門菁雋低層5室，實用面積169平方呎，開放式間隔，月租叫價9,300元，新近以零議價下租出，呎租55元。

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提早來港搵租盤 無睇樓、零議價承租

至於，新租客為內地生將於新學年升讀嶺南大學，近日提早來港覓住處有見校園附近的細單位租盤非常短缺，競爭激烈，所以得知上址剛放租，未有睇樓及講價便即時承租，並預繳一年租金，涉及11.16萬元。

據知，業主於2019年以283萬元一手買入單位，以是次租金計，料租金回報3.9厘。

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