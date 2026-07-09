中國奧園葵涌國瑞路商廈淪銀主盤　估值2億　較8年前買入價插79%

中國奧園（3883）旗下葵涌國瑞路57至59號商廈淪為銀主盤，新近被接管人公開招標出售，接管人未有為物業訂下意向價，目前市場估值2億至2.2億元，較2024年3月市值4億低50%，更加較2021年12月市傳放售價8億元，大幅低約75%。



值得留意的是，中國奧園早於2018年6月以9.5億元買入上述項目，即以目前市場估值約2億至2.2億元計，已較8年前大幅低約79%。



獲批工廈活化計劃 可作教育機構、辦公室、學校等

該物業地盤面積約13,600平方呎，總建築面積約12萬平方呎，屬區內市場罕有的大型物業放售項目。物業設有專屬上落客區及超過50個停車位，該物業已獲批工廈活化計劃1.0特別豁免，可作教育機構、辦公室、學校及商舖與服務行業等用途，為未來發展及營運提供高度靈活性。

按現況出售物業 不排除有未完成工程

值得留意是，接管人將按物業現有狀況出售物業。物業可能存在未完成工程，接管人並不會繼續進行或完成有關工程，買家需自行安排查驗及考察，並自行評估物業現況及相關事項。

葵涌國瑞路57至59號商廈。

接管人出售有助清晰透明落實交易

世邦魏理仕香港資本市場部主管及執行董事甄浚岷表示，隨著市場氣氛逐步改善，投資者及企業用家正積極物色具規模及策略價值的資產。目前由接管人出售，有助買家在清晰及具透明度的機制下洽商並落實交易。

世邦魏理仕香港資本市場部董事余振宇補充，上述物業擁有約12萬平方呎樓面面積及完善交通配套，可受惠於工廈活化政策所帶來的多元用途發展潛力。

2018年斥9.5億向羅氏家族買入

中國奧園在2018年6月，向羅氏針織已故創辦人羅定邦家族後人、羅氏集團行政總裁羅正杰買入上址，當時成交價高達9.5億元。若物業最終以約市場估值下限2億元易手，估計帳面需要蝕讓約7.5億元或79%。

另翻查資料，中國奧園在2018年中買入上址後，一度把上述推出拆售。該項目總樓面面積為11.7萬平方呎，樓高12層，提供約210個辦公室及會議室，首批入場費由149萬元起，呎價由7,100至13,277元。

葵涌國瑞路57至59號工廈活化作寫字樓的項目AOffice46（奧創中心）。

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