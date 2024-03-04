中國奧園葵涌國瑞路商廈招標　市值4億　較六年前買入價大幅低58%

中國奧園（3883）旗下葵涌國瑞路57至59號工廈活化作寫字樓的項目AOffice46（奧創中心），絕大部份單位以公開招形式推出放售，截標日期為2024年4月30日中午12時。值得留意，是次招標項目包括項目絕大部份單位，不過位於五樓的3及8號會議室除外。



據了解，業主未有為物業訂下意向價，惟目前市場估值約4億元，相關叫價較2021年12月市傳放售價8億元，大幅低約50%。另外，中國奧園早於2018年6月以9.5億元買入上述項目，即目前市值約4億元，已較六年前大幅低58%。



負責招標的世邦魏理仕指出，物業位於佔地約13,600平方呎的葵涌市地段第46號，總樓建築面積約120,000平方呎，物業低層（第一至三層）設有58個專用泊車位，並設有專屬接送區。物業毗鄰一個佔地20,000平方呎的花園。

招標物業不包括五樓3及8號會議室

項目位於葵涌中心核心地段，鄰近葵涌貨櫃碼頭，可透過周邊的主要道路及快速公路，方便連接各區及主要基建。物業外牆及屋頂四邊的廣告牌提供高度的曝光率，讓行人和途經主要道路及快速公路的車輛亦能直接看見廣告牌。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，由於一手和二手市場的工業空間有限，近年來工業物業一直受到投資者的追捧，特別是佔地超過13,000平方呎的工業空間，為用戶提供多功能用途，並為投資者及用戶提供吸引的投資機會。由於過去一年市場上尚未出現類似規模的項目，預計此次出售將引起投資者和用戶的興趣。

葵涌國瑞路57至59號工廈活化作寫字樓的項目AOffice46（奧創中心）。

2018年斥9.5億向羅氏家族買入

中國奧園在2018年6月，向羅氏針織已故創辦人羅定邦家族後人、羅氏集團行政總裁羅正杰買入上址，當時成交價高達9.5億元。若物業最終以約4億元易手，估計帳面需要蝕讓約5.5億元或58%。

另翻查資料，中國奧園在2018年中買入上址後，一度把AOffice46推出拆售。該項目總樓面面積為11.7萬平方呎，樓高12層，提供約210個辦公室及會議室，首批入場費由149萬元起，呎價由7,100至13,277元。

2019年曾拆售 目前尚餘兩個單位未取消交易

該幢商廈在2019年1月至4月份一度拆售，AOffice46合共賣出11個單位，成交總額約2,418.37萬元。不過其中8個單位在同年12月取消交易，目前尚餘2個單位並未取消交易。該2個單位均為位於5樓的會議室，成交價介乎146.86萬至229.88萬元。

而在2020年，上述物業曾在部份單位仍未取消交易的情況下，推出市場放售，當時叫價12.5億元，不過在2021年12月，一度把叫價降至9.5億至10億元，不過一直未獲承接，當時更進一步降價至8億元。