驚遲買會貴　新婚夫婦帶支票睇樓！終525萬上車新葵芳花園兩房

樓市展現強韌升勢，不乏買家擔心「遲買會貴」，而加快上車步伐。涉及葵涌新葵芳花園一伙低層兩房單位，最新以525萬元成交，呎價為12,867元。原業主持貨16年，帳賺322萬元走，單位期內大幅升值約1.6倍。



美聯物業分行營業經理陳偉健表示，上述成交單位為新葵芳花園E座低層06室，實用面積約408平方呎，採兩房間隔，向東北望開揚市景。原業主於今年二月，開價約540萬元放盤。該單位近日獲新婚夫婦洽談，最終業主累減15萬至525萬元成交，呎價約12,868元。

↓↓新葵芳花園E座低層06室 ↓↓

新婚首置客帶票睇樓

據悉，新買家為新婚首置客，心儀單位位置，而且裝修保養好，加上擔心遲買會貴，故相約代理並帶同支票翻睇樓後，即決定購入上述單位。

資料顯示，原業主於2010年2月斥203萬元買入，持貨約16年，是次轉手帳面獲利322萬元，單位期內升值約1.6倍。

新葵芳花園。（代理提供）

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