黃竹坑Blue Coast三房戶　獲家庭客4.5萬承租　業主享回報3.1厘

本港住宅租務市場強勁。黃竹坑站港島南岸Blue Coast一伙近800呎的三房單位，獲家庭客以每月4.5萬元承租，成交呎租約56.8元。原業主於2024年入市，租金回報約3.1厘。



美聯物業港島南岸項目分行助理聯席董事蕭振邦表示，成交單位為Blue Coast2B座中低層E室，實用面積約792平方呎，屬三房連套房間隔，以月租4.5萬元獲家庭客承接，折合實用呎租約56.8元。

港島南岸Blue Coast。

家庭客鍾情屋苑新簇配套 完善交通方便

租客鍾情屋苑新簇，配套完善及交通方便，故迅速決定進駐。

原業主2024年1739.3萬買入 回報約3.1厘

原業主於2024年4月以約1,739.3萬元購入單位，以現時月租4.5萬元計算，租金回報約3.1厘。

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